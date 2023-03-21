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DÜNYA
Eklenme tarihi: 21 Mart 2023 Salı 14:57

Nato'nun en güçlü ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Savunma bütçeleri, personel sayısı, teknolojik gelişmişlik, iş gücü gibi kriterler göz önüne alındığı listeye göre işte NATO'nun en güçlü 15 ordusu...

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