Nato'nun en güçlü ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

15. Bulgaristan
Toplam nüfus: 7,057,504
Mevcut insan gücü: 3,278,916
Toplam askeri personel: 36,150
Aktif personel: 33,150
Toplam hava gücü: 56
Savaş tankları: 2,440
Zırhlı Savaş Aracı: 3,900
Toplam deniz varlıkları: 29
Savunma bütçesi: 700 milyon dolar
14. Romanya
Toplam nüfus: 21,457,116
Mevcut insan gücü: 11,007,501
Toplam askeri personel: 120,000
Aktif personel: 70,000
Toplam hava gücü: 151
Savaş tankları: 717
Zırhlı Savaş Aracı: 1400
Toplam deniz varlıkları: 48
Savunma bütçesi: 2,1 milyar dolar
13. Norveç
Toplam nüfus: 5,372,191
Mevcut insan gücü: 2,170,365
Toplam askeri personel: 64,000
Aktif personel: 24,000
Toplam hava gücü: 183
Savaş tankları: 36
Zırhlı Savaş Aracı: 777
Toplam deniz varlıkları: 62
Savunma bütçesi: 7 milyar dolar12. Hollanda
Toplam nüfus: 17,151,228
Mevcut insan gücü: 7,820,960
Toplam askeri personel: 40,500
Aktif personel: 35,500
Toplam hava gücü: 161
Savaş tankları: 18
Zırhlı Savaş Aracı: 1,014
Toplam deniz varlıkları: 56
Savunma bütçesi: 9,8 milyar dolar
12. Hollanda
Toplam nüfus: 17,151,228
Mevcut insan gücü: 7,820,960
Toplam askeri personel: 40,500
Aktif personel: 35,500
Toplam hava gücü: 161
Savaş tankları: 18
Zırhlı Savaş Aracı: 1,014
Toplam deniz varlıkları: 56
Savunma bütçesi: 9,8 milyar dolar
11. Çekya
Toplam nüfus: 10,686,269
Mevcut insan gücü: 5,011,174
Toplam askeri personel: 25,000
Aktif personel: 25,000
Toplam hava gücü: 100
Savaş tankları: 116
Zırhlı Savaş Aracı: 437
Toplam deniz varlıkları: -
Savunma bütçesi: 2,5 milyar dolar
10. Yunanistan
Toplam nüfus: 10,761,573
Mevcut insan gücü: 4,993,347
Toplam askeri personel: 360,500
Aktif personel: 140,000
Toplam hava gücü: 566
Savaş tankları: 1,254
Zırhlı Savaş Aracı: 2,550
Toplam deniz varlıkları: 115
Savunma bütçesi: 6,5 milyar dolar
9. Polonya
Toplam nüfus: 38,420,687
Mevcut insan gücü: 18,826,137
Toplam askeri personel: 105,00
Aktif personel: 105,00
Toplam hava gücü: 469
Savaş tankları: 1,100
Zırhlı Savaş Aracı: 2,411
Toplam deniz varlıkları: 83
Savunma bütçesi: 9,3 milyar dolar
8. Kanada
Toplam nüfus: 35,881,659
Mevcut insan gücü: 16,110,865
Toplam askeri personel: 94,000
Aktif personel: 64,000
Toplam hava gücü: 384
Savaş tankları: 80
Zırhlı Savaş Aracı: 2,000
Toplam deniz varlıkları: 63
Savunma bütçesi: 21,2 milyar dolar
7. İspanya
Toplam nüfus: 49,331,076
Mevcut insan gücü: 23,136,275
Toplam askeri personel: 139,500
Aktif personel: 124,000
Toplam hava gücü: 522
Savaş tankları: 327
Zırhlı Savaş Aracı: 2,040
Toplam deniz varlıkları: 46
Savunma bütçesi: 11,6 milyar dolar
6. İtalya
Toplam nüfus: 62,246,674
Mevcut insan gücü: 28,011,003
Toplam askeri personel: 357,000
Aktif personel: 175,000
Toplam hava gücü: 831
Savaş tankları: 200
Zırhlı Savaş Aracı: 4,000
Toplam deniz varlıkları: 143
Savunma bütçesi: 29,2 milyar dolar
5. Almanya
Toplam nüfus: 80,457,737
Mevcut insan gücü: 37,010,559
Toplam askeri personel: 208,641
Aktif personel: 178,641
Toplam hava gücü: 613
Savaş tankları: 900
Zırhlı Savaş Aracı: 8,389
Toplam deniz varlıkları: 81
Savunma bütçesi: 49,1 milyar dolar
4. Türkiye
Toplam nüfus: 83,047,239
Mevcut insan gücü: 42,437,478
Toplam askeri personel: 735,000
Aktif personel: 425,000
Toplam hava gücü: 1,067
Savaş tankları: 3,200
Zırhlı Savaş Aracı: 9,500
Toplam deniz varlıkları: 194
Savunma bütçesi: 25,2 milyar dolar
3. Birleşik Krallık
Toplam nüfus: 65,105,246
Mevcut insan gücü: 29,948,413
Toplam askeri personel: 233,000
Aktif personel: 150,000
Toplam hava gücü: 811
Savaş tankları: 331
Zırhlı Savaş Aracı: 4,607
Toplam deniz varlıkları: 76
Savunma bütçesi: 47,5 milyar dolar
2. Fransa
Toplam nüfus: 67,364,357
Mevcut insan gücü: 30,111,868
Toplam askeri personel: 388,635
Aktif personel: 205,000
Toplam hava gücü: 1,248
Savaş tankları: 406
Zırhlı Savaş Aracı: 6,300
Toplam deniz varlıkları: 118
Savunma bütçesi: 40,5 milyar dolar
1. ABD
Toplam nüfus: 329,256,465
Mevcut insan gücü: 144,872,845
Toplam askeri personel: 2,141,900
Aktif personel: 1,281,900
Toplam hava gücü: 13,398
Savaş tankları: 6,287
Zırhlı Savaş Aracı: 39,223
Toplam deniz varlıkları: 415
Savunma bütçesi: 716 milyar dolar