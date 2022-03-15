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DÜNYA
Eklenme tarihi: 15 Mart 2022 Salı 09:18

NATO'dan gözdağı! 30 bin asker, yüzlerce uçak ve gemi...

NATO, yaklaşık 30 bin asker, yüzlerce uçak ve geminin katılımıyla Norveç'te tatbikat düzenliyor.

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