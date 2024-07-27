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DÜNYA
Eklenme tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 09:10

NASA duyurdu! Eski yaşam belirtisi olabilecek işaretler bulundu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Perseverance keşif aracının Mars'ta görüntülediği bir kayada eski yaşam belirtisi olabilecek işaretler bulundu.