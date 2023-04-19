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DÜNYA
Eklenme tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 16:19

NASA bir uydunun Dünya'ya düşeceği konusunda uyardı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) emekliye ayrılan 270 kiloluk Reuven Ramaty Yüksek Enerji Güneş Spektroskopik Görüntüleyici (Rhessi) adlı bir uydunun Dünya'ya düşeceği konusunda uyardı. Uydu parçalarının nereye isabet edebileceği bilinmezken, cismin düşük olasılıkla da olsa insanlara zarar verebileceği açıklandı.

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