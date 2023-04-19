NASA bir uydunun Dünya'ya düşeceği konusunda uyardı

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NASA ve ABD Savunma Bakanlığ'ından yapılan açıklamalarda, Reuven Ramaty Yüksek Enerji Güneş Spektroskopik Görüntüleyici (Rhessi) uydunun, atmosfere ABD'nin doğu yakası zaman dilimine göre akşam saatlerinde gireceği belirtildi.

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Açıklamada, 272 kilogramlık uzay aracının büyük bir kısmının atmosferdeki yolculuğu sırasında yanacağı ancak bazı parçalarının Dünya'ya düşmesinin beklendiği ifade edildi.

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İNSANLARA ZARAR VERME OLASILIĞI HESAPLANDI

Dünya'daki herhangi birine zarar gelme riskinin düşük olduğu vurgulanan açıklamada, bu ihtimalin yaklaşık 2 bin 467'de 1 olduğu kaydedildi.

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2018'DE EMEKLİYE AYRILDI

2002'de yörüngeye fırlatılan uydu, iletişim sorunları nedeniyle "emekliye ayrıldığı" 2018'e kadar 100 binin üzerinde Güneş olayını görüntüledi.

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