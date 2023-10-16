NASA, Ay'da asfalt yapacak! Ay'da yaşayabilmek için dev adım

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Yeni bir çalışma, Ay toprağını daha katı ve katmanlı bir maddeye dönüşecek şekilde eriterek, Ay'ın yüzeyine asfalt yollar ve iniş pistleri inşa edebileceğimizi gösteriyor.

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NASA da dahil olmak üzere birçok uzay ajansı, Ay'da hem onu daha iyi araştırmayı sağlayacak hem de Mars'a ve Güneş Sistemi'nin başka yerlerine giden yolda bir durak görevi görecek yarı kalıcı üsler kurmayı planlıyor.

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Fakat Ay'ın yüzeyi iniş yapmak ve yaşamak için zor bir yer. Toprağın tozu, iniş araçları tarafından savrulma eğiliminde ve düşük yerçekimi, hareketlendirilen tozun etrafta uçuşma ve ekipmanın içine girme potansiyeline sahip olduğu anlamına geliyor.

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Bu nedenle gelecekteki Ay kolonileri, hem Ay'a hem de Ay çevresinde seyahat etmemizi sağlamak için sağlam yollar ve iniş pistleri gerektirebilir.

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Fakat bunun maliyeti göz önüne alındığında, inşa için malzemeleri taşıyabilmemiz pek mümkün görünmüyor.

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Bu da bilim insanlarını halihazırda orada neyin mevcut olduğuna bakmaya yöneltiyor.

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Yeni çalışmada bilim insanları, lazer kullanarak Ay toprağının daha sağlam bir şeye dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğini inceledi.

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Ekip böylece Ay tozunun eritilerek katı bir maddeye dönüştürülebileceğini keşfederek bir miktar başarı elde etti.

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Ortaya ne çıkacağını görmek için çeşitli boyutlarda ve tiplerde lazerler kullanıldı. En iyi olanı yaklaşık 250 milimetre boyutunda içi boş üçgen şekiller oluşturmak üzere 45 milimetre çapında bir lazer ışını kullanıyordu.

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Araştırmacılar, parçaların birbirine kilitlenerek Ay'ın yüzeyine yerleştirilebilecek katı yüzeyler oluşturabileceğini ve daha sonra yol ve iniş pisti olarak kullanılabileceğini öne sürüyor.

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Aynı yöntemin Ay'da uygulanması yaklaşık 2,37 metre karelik bir merceğin Dünya'dan taşınmasını gerektiriyor.

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Bu mercek de lazer yerine Güneş ışığını yoğunlaştırmak için kullanılabilir ve böylece malzemenin nispeten küçük ekipmanlarla oluşturulmasına olanak sağlar.

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Plan, Scientific Reports'ta yayımlanan "Ay'da asfaltlama için büyük Ay regolit simülantı unsurlarının lazerle eritilerek üretilmesi" başlıklı yeni bir bilimsel dergi makalesinde yer alıyor. (Independent Türkçe)

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