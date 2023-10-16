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DÜNYA
Eklenme tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 09:32

NASA, Ay'da asfalt yapacak! Ay'da yaşayabilmek için dev adım

Bilim insanları Ay'da yaşayabilmemizi sağlamak için Ay toprağına lazer ışınları göndermeyi önerdi.

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