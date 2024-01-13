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DÜNYA
Eklenme tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 12:08

Nahçıvan'daki tarihi Culfa Tren İstasyonu! Zengezur Koridoru ile eski stratejik önemine kavuşacak

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Culfa Tren İstasyonu, Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla geçmişteki kilit rolüne kavuşacak.

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