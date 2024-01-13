Nahçıvan'daki tarihi Culfa Tren İstasyonu! Zengezur Koridoru ile eski stratejik önemine kavuşacak

1905'te inşa edilen ve 1908'den itibaren Uluhanlı-Culfa arasında kullanıma açılan istasyon, o dönemde Rusya'nın İran'la ilişkilerinde önemli bir kavşak noktası olarak öne çıktı.

1991'den itibaren faaliyetlerini kısmen durdurmak zorunda kalan ve Bakü dahil Azerbaycan'ın büyük kısmıyla bağlantısı kesilen Culfa Tren İstasyonu, o zamandan bu yana Nahçıvan'ın şehirlerini birbirine bağlıyor.

Culfa Tren İstasyonu geçmişten bugüne geçiş merkezi olarak bölgede ün kazanırken 1941'den itibaren de Mincivan-Culfa hattında faaliyet göstermeye başladı.

İstasyon aynı zamanda Nahçıvan'ın ilk, en büyük ve merkezi tren istasyonu olurken hem Nahçıvan'ın hem de Azerbaycan'ın ulaşımında önemli bir role sahip.

Culfa Tren İstasyonu'nun Azerbaycan ve Türkiye için büyük önem taşıdığını kaydeden Mahmudov, "Biz iki kardeş ülkeyi birbirinden ayırmıyoruz. Her ikisi için de bu yol önemli." dedi.

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Mahmudov, Türkiye'nin turizmine ve Rus vatandaşlarının tercihine dikkati çekerek "Culfa'daki mevcut tren yoluyla artık Türk iş adamları, Rusya pazarına dahil olacaktır. Zaten Türkiye Rusya pazarına dahildir. Harita üzerinden baktığımızda Türkiye Rusya pazarına Gürcistan üzerinden dahil oluyor ama gelecekte Zengezur Koridoru açıldığında Türkiye, Rusya pazarına Azerbaycan üzerinden dahil olacak. Bu yol daha da kısaldı." değerlendirmesini yaptı.

Rusya pazarının Türk ve Azerbaycanlı iş adamları için büyük ham madde pazarı olduğunu kaydeden Mahmudov, Rusya'dan demir, kömür ve ağır metaller ithal edebileceklerini, bu nedenle Culfa Tren İstasyonu'nun önemli olduğunu söyledi.