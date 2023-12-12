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DÜNYA
Eklenme tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 23:46

Müslüman din adamları bir araya geldi... Moskova'da 19. Uluslararası Müslüman Forumu düzenlendi

Dünyanın çeşitli ülkelerinden din adamları ile ilim insanlarının bir araya geldiği 19. Uluslararası Müslüman Forumu Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirildi.

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