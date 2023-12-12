Müslüman din adamları bir araya geldi... Moskova'da 19. Uluslararası Müslüman Forumu düzenlendi

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Moskova Merkez Camisi'nde yapılan programa, Gaynutdin'in yanı sıra Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Savuran, Büyükelçi ve İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanı Prof. Dr. Mürteza Bedir ve dini alimler katıldı.