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DÜNYA
Eklenme tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 23:17

Mühimmatlar akıllara durgunluk verdi: Kosova polisi, Sırplardan ele geçirdi

Kosova polisi, dün ülkenin kuzeyindeki Banjska'da silahlı Sırp grupla gün boyu devam eden çatışmalarda ele geçirdiği ağır silah, araç ve mühimmatları sergiledi.

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