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DÜNYA
Eklenme tarihi: 3 Haziran 2023 Cumartesi 10:38

Mısır'da kum fırtınası! 4 kişi hayatını kaybettiği, 3 kişi yaralandı

Mısır'da etkili olan kum fırtınası nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Süveyş Kanalı'nda da etkili olan kum fırtınası deniz trafiğini olumsuz etkiledi. Dev kum fırtınası nedeniyle gemi geçişleri askıya alındı.

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