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DÜNYA
Eklenme tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 10:52

Mısır'da 2 bin yıl öncesine ait 22 antik mezar bulundu! Heyecanlandıran keşif

Mısır'ın orta kesimindeki Minye ilinde 2 bin yılı aşan farklı tarihi dönemlere ait 22 antik mezar bulunduğu bildirildi.

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