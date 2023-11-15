Milyonlarca kişiyi doğrudan öldürme kapasitesine sahip! Hangi ülkenin kaç nükleer silahı var?

Nükleer silah teknolojisi 1930'lu ve 1940'lı yıllarda geliştirilmiştir. İlk nükleer silahlar Ağustos 1945'te Hiroşima ve Nagazaki üzerinde patlatıldı. O tarihten bu yana nükleer silahların yayılmasının kontrol altına alınması uluslararası ilişkilerde önemli bir konu olmuştur.

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Şu anda nükleer kapasiteye sahip devletler arasında ABD, Rusya, Birleşik Krallık, Fransa, Çin, Hindistan, Pakistan, İsrail ve Kuzey Kore bulunmaktadır. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana giderek daha fazla ülkenin nükleer silahları araştırdığı ve peşinde koştuğu yaygın bir yanılgıdır. Nükleer silahlar 1980'de zirve yapmış ve 1990'ların başından bu yana sabit kalmıştır.

