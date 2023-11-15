  • $28,6719
  • 31,2076
  • 1817.87
  • 7700.51

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 10:17

Milyonlarca kişiyi doğrudan öldürme kapasitesine sahip! Hangi ülkenin kaç nükleer silahı var?

Dünyadaki nükleer güçlerin cephaneliklerinde yaklaşık 10.000 nükleer savaş başlığı bulunmaktadır. Bu silahlar milyonlarca kişiyi doğrudan öldürme kapasitesine sahip olduğu gibi, tarım üzerindeki etkileri nedeniyle milyarlarca kişiyi öldürme potansiyeline de sahiptir.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.