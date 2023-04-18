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DÜNYA
Eklenme tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 11:00

Mescid-i Aksa'da 280 bin Müslüman, Kadir Gecesi'ni idrak etti

İşgalci İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya gelen yaklaşık 280 bin Müslüman, Kadir Gecesi'ni idrak etti.

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