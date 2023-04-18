Mescid-i Aksa'da 280 bin Müslüman, Kadir Gecesi'ni idrak etti

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Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin açıklamasını aktaran Filistin haber ajansı WAFA, İsrail'in engellemelerine rağmen yaklaşık 280 bin Müslüman'ın Kadir Gecesi'ni ibadet etmek üzere Mescid-i Aksa'ya geldiğini bildirdi.

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İşgalci İsrail güçlerinin engellemelerine rağmen Filistinli ve başka ülkelerden gelen Müslümanlar, Mescid-i Aksa'nın avlusunda iftar yaptı.

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Yatsı ve teravih namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa'ya akın eden yüz binlerce Müslüman, işgalci İsrail'in sert önlemlerine rağmen Kadir Gecesi'nde ibadetini yaptı.

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Mescid-i Aksa Müdürü Ömer el-Kisvani ve Mescid-i Aksa İdari İşleri Müdürü Kerim el-Kerki de Kadir Gecesi için gelen Müslümanların karşılanmasını teftiş etti.

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