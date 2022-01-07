Mektup buldu ve içinde yazan yere gitti! Gözlerine inanamadı

İşte o kasklardan biri...

Askerlerin 1.Dünya savaşında zehirli gazlardan korunmak için kullandığı gaz maskeleri

Malissa Sergent Lewis isimli kadın işine giderken yolda gördüğü hareket eden bir çöp poşetiyle neye uğrafığını şaşırdı.

Poşete yaklaşıp açtığında ise şok oldu...

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Terk edilmiş bu yavru köpek, işte böyle kurtarıldı.