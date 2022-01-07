Mektup buldu ve içinde yazan yere gitti! Gözlerine inanamadı

Arkeolog bulduğu mektuplarda yazılı yere gidince gördüklerine inanamadı.
Kazılarda savaşta askerlerin kullandığı kasklara ulaşıldı
İşte o kasklardan biri...
Askerlerin 1.Dünya savaşında zehirli gazlardan korunmak için kullandığı gaz maskeleri
Malissa Sergent Lewis isimli kadın işine giderken yolda gördüğü hareket eden bir çöp poşetiyle neye uğrafığını şaşırdı.
Poşete yaklaşıp açtığında ise şok oldu...
Terk edilmiş bu yavru köpek, işte böyle kurtarıldı.
Evin bahçesini kazdı, karşısına hiç tahmin etmeyeceği bir şey çıktı...
Tadilat sırasında evden çıkanlar şok etti.