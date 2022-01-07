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DÜNYA
Eklenme tarihi: 7 Ocak 2022 Cuma 17:38

Mektup buldu ve içinde yazan yere gitti! Gözlerine inanamadı

I. Dünya Savaşına katılan askerlerin mektuplarını bulan bir arkeolog, mektuplarda yazan yere gitti. Arkeolog, askerin yazdığı adreste buldukları görenleri şaşırttı...

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