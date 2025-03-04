Mahir Esed'in yazlığının altında bulundu! Kasa dolusu tüneller ve açılmayan odalarda...

AA ekibi, Şam'da, çöken rejim ordusunun en seçkin birliği olan 4. Zırhlı Tümen'in komutanı Mahir Esed'e ait yazlığı görüntüledi.
Kapıdan aşağıya açılan merdivenlerin 22 basamağını indikten sonra ara bölüme varılıyor. Burada dinlenme amaçlı olduğu anlaşılan bir tünel görülüyor. 130 basamak daha inildiğinde ise tünel ağlarına ulaşılıyor.
Sağ ve sol bölmelere açılan ana tüneldeki odaların bazılarında içerisi boşaltılmış para kasaları ve lüks saat markalarının stantları bulunuyor.
Uzunluğu yaklaşık 3 kilometreyi bulan tünel ağının bir kolu, devrik rejim ordusunun 4. Zırhlı Tümeni'nin ana karargahına açılıyor. Suriye-Lübnan otoyolu yönünde de tünellere araç girişi görülüyor.