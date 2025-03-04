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DÜNYA
Eklenme tarihi: 4 Mart 2025 Salı 11:33 |

Mahir Esed'in yazlığının altında bulundu! Kasa dolusu tüneller ve açılmayan odalarda...

Suriye'nin başkenti Şam'da devrik lider Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'e ait yazlığın altında, para kasalarının bulunduğu tünellerde, zırhlı kapıları açılamayan odalar ortaya çıktı.

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