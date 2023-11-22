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DÜNYA
Eklenme tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 01:55

Lübnanlılar Gazzeli şehit çocukları andı

Beyrut'taki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde toplanan Lübnan halkı Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

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