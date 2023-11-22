Lübnanlılar Gazzeli şehit çocukları andı

İşgalci İsrail Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına devam ediyor.
Uluslararası kamuoyunun işgalci İsrail'in Gazze işgaline yönelik tavrı çığ gibi büyüyor.
Avrupa'da gerçekleştirilen işgal karşıtı gösterilere ek olarak Orta Doğu ve İslam ülkelerinde de İsrail'in Gazze katliamı şiddetle protesto ediliyor.
Görüntüler Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan.
Beyrut'taki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde toplanan Lübnan halkı Filistin'e destek gösterisi düzenledi.
Aralarında çocukların da bulunduğu eylemci grup İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
Ellerinde bayraklarla protesto alanına gelen göstericiler yanlarında çocuklarını da getirdi.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Birleşmiş Milletler binası önünde toplanan grup hayatını kaybeden binlerce Filistinli çocuk için anma töreni düzenledi.