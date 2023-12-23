  • $29,2172
  • 32,2725
  • 1928.59
  • 7557.56

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 13:07

Lübnanlı gazeteciler son anda kurtuldu! İşgalci İsrail'in hava saldırısı düzenlediği anlar böyle kaydedildi

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesine düzenlediği saldırıdan araçlarıyla seyir halindeki gazeteciler son anda kurtuldu.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.