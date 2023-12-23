Lübnanlı gazeteciler son anda kurtuldu! İşgalci İsrail'in hava saldırısı düzenlediği anlar böyle kaydedildi

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Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail savaş uçakları, Hardali Vadisi'ndeki Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) kontrol noktası yakınına 3 defa saldırı düzenledi.

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Bombalar NNA muhabiri Alin Saman'ın da içinde bulunduğu gazetecileri taşıyan aracın yakınına isabet etti.

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Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

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Lübnan ordusunun, saldırının ardından vatandaşların can güvenliği için yolu çift yönlü kapattığı aktarıldı.

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Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Beyrut merkezli Al Manar TV'nin internet sitesinde yayımlanan haberde saldırı anında, kanal ekibinin de o noktada olduğu belirtildi.

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Gazetecilerin Hardali Vadisi'nden geçerken çektikleri videoda önlerindeki yolun tam ortasına bir bombanın düştüğü ve şiddetli şekilde infilak ettiği görülüyor.