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DÜNYA
Eklenme tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 13:16

Lübnan'dan Gazze için 'küresel greve' destek

Lübnan, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler için gerçekleştirilen küresel greve destek verdi.

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