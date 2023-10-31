Lübnan'da İsrail protestosu

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Fransa'nın İsrail'e yönelik desteğine tepki gösteren bir grup Lübnanlı, başkent Beyrut'taki Fransız Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi.

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Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu'nun yarın başlayıp 3 gün sürecek Beyrut ziyareti öncesi bir grup gösterici Fransız Büyükelçilik binası önünde toplandı.

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Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, üzerinde "Filistinli çocukların öldürülmesine hayır", "Nehirden denize özgür Filistin" yazan pankartlar taşıdı.

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Göstericiler Fransa'yı, İsrail tarafından Gazze'de işlenen "soykırıma suç ortağı olmakla" suçlayan sloganlar attı.

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Lübnan polisinin Büyükelçilik önünde geniş güvenlik önlemleri alması dikkati çekti.

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik" devam eden ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanını başlattı.

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İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

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İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi.

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İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 124 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

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İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da bir gazeteci yaşamını yitirdi.

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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

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Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

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İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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