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DÜNYA
Eklenme tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 23:32

Lübnan'da İsrail protestosu

Lübnanlılar İsrail'e desteğinden dolayı Fransa'yı protesto etti.

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