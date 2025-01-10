Los Angeles'ta orman yangını devam ediyor! 10 binden fazla yapı hasar gördü
ABD'nin California eyaletinde, Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir devam eden yangınlar, Pacific Palisades yakınlarındaki Topanga Kanyonu bölgesine sıçrayarak etkisini sürdürüyor. Yangınlarda 10 binden fazla yapı hasar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale geldi. Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Koruma Dairesi'nin verilerine göre, Eaton bölgesinde yaklaşık 14 bin dönümlük alana yayılan yangın henüz kontrol altına alınamazken, Palisades bölgesindeki yaklaşık 20 bin dönümlük alanı kül eden yangının ise yüzde 6'sı kontrol altına alınabildi. Hızla ilerleyen orman yangını, 180.000 kişiyi tahliye etmek zorunda bırakırken, yetkililer kötüleşen rüzgarların yangını daha da şiddetlendirebileceği konusunda uyarıda bulundu.