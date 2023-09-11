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DÜNYA
Eklenme tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 22:51

Libya'da sel felaketi: 2 bine yakın ölü, binlerce kayıp

Libya'nın doğusundaki “hükümetin Başbakanı” Usame Hammad, Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 2 bini geçtiğini söyledi.

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