Libya'da sel felaketi: 2 bine yakın ölü, binlerce kayıp

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Hammad, sadece Derne kentinde ölenlerin sayısının 2 binden fazla olduğunu dile getirdi.

Hammad, Derne'deki durumu "felaket ve iyi değil" olarak nitelendirdi.

Libya doğusundaki hükümetin İçişleri Bakanı İsam Ebu Zeribe ise, Derne kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden 1500'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu, kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını söylemişti.

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.

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Libya'nın doğusundaki yetkililer, fırtına nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem almıştı.