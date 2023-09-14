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DÜNYA
Eklenme tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 15:21

Lampedusa Adası'na düzensiz göç akını: Acil durum ilan edildi

İtalya'nın Akdeniz'de düzensiz göç akınına uğrayan Lampedusa Adası'nda belediye meclisi, dünden bu yana 6 binden fazla göçmen gelmesi sebebiyle 'acil durum' ilan ettiği bildirildi.

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