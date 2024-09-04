Kuzey Kore'nin dünyadan gizlenen yüzü! İlk kez göreceksiniz

Bu yasaklı fotoğraflar ise yanında bulunan görevli askerler tarafından fotoğraf makinesinden silindi. Ancak görevli askerlerin bilmediği bir şey var ki fotoğraf makinesinden silinen fotoğraflar çeşitli programlarla geri getirilebiliyordu. Ve öyle de oldu...
Bütün kartları Kuzey Kore'den çıktıktan sonra bu programlarla çıkartan Eric Lafforgue'nin çektiği yasaklı fotoğraflar ortaya çıktı. Bir daha Kuzey Kore'ye giremeyecek olan Eric Lafforgue'nin çektiği o yasaklı fotoğraflar...
Ülke'de fakirliği göstermenin yasak olduğu gibi, zenginliği de göstermek yasak. Başkentte bir parkta barbekü partisi yapan zengin bir ailenin Mercedes marka aracı.
Ülkede otomobillerin sayıları gün geçtikçe artarken, küçük çocuklar hala yolun ortasında oyun oynuyorlar.
Chongjin ülkenin açlık ile mücadele eden şehirlerinden birisi. Fakirliği göstermek Kuzey Kore'de yasaklardan birisi.
Kuzey Kore'liler her yıl ülke yönetimi tarafından belirlenen yerlere yardım yapıyorlar. Burada 4 kadın yollarda ki taşları boyuyorlar. Fotoğraf çekimine ilk başta izin verilirken sonrasında zorla çalıştırma olarak gösterilebileceğinden silindi.
Kuzey Kore'de para bir tabu olarak görülüyor. Korelilerin gelirini anlamak çok zor, kimse bu konuda konuşmuyor ve kimse Korelilerin gelirini bilmiyor. Para sayan kasiyerin fotoğrafı da bu sebepten silinmişti.
Başkent Oyonyang'ta Taedong Nehri'nin kenarında açılmış bir restaurant. Bu restaurantlar çok pahalı, bu yüzden sadece zenginler yemek yiyebiliyor. Bu sebeple bu fotoğrafta silinmişti.
Kuzey Kore'de önemli olan şeylerden birisi de giyim kuşam. Fotoğraf çekmek istendiğinde hemen kıyafetlerini düzeltiyorlar.
Ülke de şehirler arası yolculuk neredeyse yok denecek seviyede. Bir şehirden diğerine gitmek için izin almak gerekiyor. Yollarda otostop çeken askerler görmek mümkün.
Kuzey Kore'de bir yunus gösterisi. Yunusları fotoğraflamak serbest ancak askerlerin fotoğrafını çekmek yasak.
Ot yolan bir Kuzey Koreli. "Kuzey Koreliler ot yiyor." diye Batı basınında yer almasını istemediklerinden fotoğrafları sildirttiler.
Chilbo'da yakalıkların üzerinde dinlenen bir işçi. Rehber, fotoğrafın adamı ölmüş gibi gösterebileceğinden sildirdi.
Kuzey Kore'de ki metro sistemi Dünya'nın en derin metrosu. Çünkü hem metro, hemde bomba atıldığı takdirde sığınak olarak tasarlanmış.