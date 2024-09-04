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Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 4 Eylül 2024 Çarşamba 10:35

Kuzey Kore'nin dünyadan gizlenen yüzü! İlk kez göreceksiniz

Fotoğrafçı Eric Lafforgue gittiği Kuzey Kore'de ki katı kurallar sebebiyle sadece kendisine izin verilen fotoğrafları çekebiliyordu.