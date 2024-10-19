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Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 10:08

Kuzey Kore sınır ihlalinin fotoğrafını yayınladı

Kuzey Kore, Güney Kore tarafından gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) fotoğrafını yayınlayarak egemenliğinin bir kez daha ihlal edilmesi halinde bunun “savaş ilanı” sayılacağını ve “derhal misilleme saldırısı yapılacağını” ifade etti. Tedbir olarak başkent ve sınır hattındaki tüm birliklerin “savaşa hazır hale getirildiği” belirtildi.