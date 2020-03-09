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DÜNYA
Eklenme tarihi: 09 Mart 2020 Pazartesi 09:36

Kuzey Kore, kısa menzilli füze denemesi yaptı

Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'nde kısa menzilli füze denemesi yaptığı bildirildi.

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