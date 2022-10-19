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DÜNYA
Eklenme tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 11:23

Kuzey Akım sabotajının ilk görüntüleri yayınlandı! Rusya'nın yaptığı iddia edilmişti

Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nden uzanan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarına 27 Eylül'de düzenlenen sabotajın ilk görüntüleri yayınlandı. İncelenen dört borudan üçünde 50 metre uzunluğunda parçalanma yaşandığı gözlemlendi.

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