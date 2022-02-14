Kuraklık hayalet köyü ortaya çıkardı! Ürkütücü kalıntılar ilgi odağı oldu

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İspanya-Portekiz sınırındaki bir barajı neredeyse boşaltan kuraklıkla ortaya çıkan hayalet köy, ürkütücü kalıntılarıyla turistleri kendisine çekmeye başladı.

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1992'DE SULAR ALTINDA KALMIŞTI

İspanya'nın kuzey batısındaki Galiçya bölgesinde yer alan Alto Lindosu barajının kapasitesi yüzde 15'e düştü. 1992 yılında barajın oluşturulması için Aceredo köyü sular altında bırakılmıştı.

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Bölge sakinlerinden 65 yaşındaki emekli Maximino Perez Romero, "Sanki film izliyorum. İçimde bir hüzün var. Kuraklık ve küresel ısınma nedeniyle hepimizin başına gelecek şey bu" dedi.

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Bununla birlikte, kuraklıktan çatlamış çamurlu zeminde yürüyen ziyaretçiler, hayalet köyde kısmen çökmüş çatılar, bir zamanlar kapıları veya kirişleri oluşturan tuğla birikintiler, ahşap molozlar ve hatta paslı bir borudan su akan bir çeşme bile buldular.

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Boş şişelerle dolu kasalar, eskiden bir kafe olan bir alanın yanında yığılmıştı, Yarı hasarlı eski bir araba taş bir duvarın yanında paslanıyordu.

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Ayrıca, hayalet köy drone ile de görüntülendi.

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Aceredo'nun da parçası olduğu Lobios konseyinin belediye başkanı Maria del Carmen Yanez, durumu son aylarda, özellikle de Ocak ayındaki yağış eksikliğine bağladı ve Portekizli elektrik şirketi EDP'yi suçladı.

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1 Şubat'ta Portekiz hükümeti, kötüleşen kuraklık nedeniyle Alto Lindoso da dahil olmak üzere altı barajın elektrik üretimi ve sulama için su kullanımını neredeyse durdurmasını emretti.

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Reuters ile temasa geçen EDP, düşük rezervuar seviyelerinin kuraklıktan kaynaklandığını, ancak su kaynaklarını "verimli bir şekilde" yönettiğini ve bunların Alto Lindoso da dahil olmak üzere minimum gereksinimlerin üzerinde olduğunu söyledi.

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İSPANYA'DA KURAKLIK SORUNU

Öte yandan, İspanya Çevre Bakanlığı verileri, ülkenin baraj doluluk kapasitesinin ortalama olarak yüzde 44 olduğunu gösterdi. Bu rakam son 10 yıllık ortalama olan yüzde 61'in altında, ancak yine de 2018 kuraklığında kaydedilen seviyelerin üzerinde bulunuyor.

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Bir bakanlık sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada,, kuraklık göstergelerinin önümüzdeki haftalarda kötüleşeceğini gösterdiğini, ancak henüz ülke genelinde genel bir sorun tespit etmediğini açıkladı.

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