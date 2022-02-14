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DÜNYA
Eklenme tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 17:19

Kuraklık hayalet köyü ortaya çıkardı! Ürkütücü kalıntılar ilgi odağı oldu

İspanya'nın Galiçya bölgesinde yer alan ve yaklaşık 30 yıl önce sular altında kalan Aceredo Köyü kuraklık nedeniyle gün yüzüne çıktı. Turistlerin zamanın donduğu hayalet köy olarak nitelendirdiği kasaba, hala çalışan çeşmesi ve ürkütücü bina kalıntıları ile dikkat çekiyor. Bununla birlikte, İspanya son yıllarda küresel ısınmanın neden olduğu bir kuraklık ile mücadele ediyor.

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