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DÜNYA
Eklenme tarihi: 31 Mart 2020 Salı 09:50

Koronavirüsün yayıldığı Çin'deki vahşi hayvan pazarı tekrar açıldı mı? Çin'in Ankara Büyükelçisi açıkladı

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nden ‘Çin'de vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yönelik bir yazılı açıklama yapıldı. Dünyaya koronavirüsü yayan Çin'in Guilin ve Dongguan şehirlerinde söz konusu vahşi hayvan pazarlarında kediler ve köpekler yarasalar ve akreplerin yeniden satışa sunulduğu iddia edilmişti. Çin'in Ankara Büyükelçiliği ‘vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarını yaptığı açıklama ile kesin bir dille yalanladı.

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