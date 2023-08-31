Komşuda orman yangını mücadelesi devam ediyor

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Yunanistan'da Dedeağaç ve Meriç'teki yangınlar, 13'üncü gününde devam ederken hava koşulları sebebiyle havadan müdahalede zorluk yaşanıyor.

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Günlerce şiddetli rüzgar nedeniyle söndürülemeyen ve geniş bir alana yayılan alevlere müdahale, bu kez de yoğun duman yüzünden yapılamıyor.

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Yunan Devlet Televizyonu ERT'e konuşan İtfaiye Teşkilatı Basın Sözcüsü Yannis Artopios, Demirören (Sidiro) ve Yanören (Yannuli) köylerinin yakınlarındaki ormanlık alanda yangınların sürdüğünü ancak yerleşim birimlerinin tehlike altında olmadığını belirtti.

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Artopios, hiç rüzgar esmediğine dikkati çekerek, bu nedenle bölgede dumanın yoğun olduğunu ifade etti.

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Yoğun dumanın yol açtığı düşük görüş mesafesi, yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin uçuşuna imkan tanımıyor.

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Yunanistan Meteoroloji Dairesinin tahminlerine göre salıya dek yağış beklenmiyor.

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Pazar ve pazartesi günleri ise bölgede çok şiddetli rüzgarların hakim olacağı öngörülüyor.

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