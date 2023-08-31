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DÜNYA
Eklenme tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 21:06

Komşuda orman yangını mücadelesi devam ediyor

Yunanistan'da Meriç bölgesindeki yangınlar 13'üncü gününde de devam etti. Ekipler, Demirören ve Yanören köyleri arasındaki yangına müdahele etti.

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