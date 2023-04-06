Kolombiya'da 'yanardağ' alarmı! 2 bin 500 aile tahliye edilecek

Kolombiya'daki Nevado del Ruiz Yanardağı'nda yaşanılan volkanik hareketlilik nedeniyle Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun talimatıyla 2 bin 500 aile tahliye edilecek.

Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Petro, turuncu alarmın sürdüğünü belirterek, 2 bin 500 ailenin hızlıca tahliyesi için gerekli talimatları verdiğini bildirdi.

Petro, "Departman Risk Konseyinden Nevado del Ruiz Yanardağı'nda oluşabilecek acil durum nedeniyle 2 bin 500 ailenin tahliyesinin hızlandırılması talimatını verdim. Yanardağının günler veya haftalar içinde patlama olasılığı var." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı basın işlerinden yapılan açıklamada da hükümetin bölgede yaşanılanları bizzat takip ettiği ve yetkililerle durumu ele aldığı bildirildi.