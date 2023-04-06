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DÜNYA
Eklenme tarihi: 6 Nisan 2023 Perşembe 09:48

Kolombiya'da 'yanardağ' alarmı! 2 bin 500 aile tahliye edilecek

Kolombiya'da Nevado del Ruiz Yanardağı'nda patlama riski devam ediyor. Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, yanardağın günler veya haftalar içinde patlama olasılığının bulunduğunu belirterek, 'Oluşabilecek acil durum nedeniyle 2 bin 500 ailenin tahliyesinin hızlandırılması talimatını verdim' dedi. Nevado del Ruiz Yanardağı'nda, 1985'te meydana gelen patlama sonucu oluşan çamur kaymasında 25 bin kişi yaşamını yitirmişti.

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