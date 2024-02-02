Kolombiya yerlileri dünyanın en uzun otoyolunu trafiğe kapattı
Kolombiya'nın güney kısmına ulaşım ve Ekvador'a bağlantı için önemli bir rota olan, Güney Amerika genelinde ulaşımın kolaylaştırılmasında hayati bir rol oynayan Pan-Amerikan Otoyolu, yerli halk olan Misak topluluğu tarafından toprak dökülerek trafiğe kapatıldı. Cauca kentinde başlatılan yol kapatma kilometrelerce uzayan kuyruklara neden oldu. Çok sayıda kişi otobüslerden ve toplu taşıma araçlarından inerek kilometrelerce yol yürüdü. Oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.