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DÜNYA
Eklenme tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 14:08

Kıyıya vuran dev deniz canlısı herkesi şaşırttı! Nadir görülen bir tür

ABD'de 3 Haziran'da Oregon eyaletinin Seaside bölgesinde kıyıya vuran dev deniz canlısının daha önce keşfedilen fakat nadir görülen ‘güneş balığı' türünün farklı bir cinsi olan ‘kapüşonlu güneş balığı' olduğu açıklandı.

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