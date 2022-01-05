Kıyamet korkusu ile öyle bir şey yaptı ki

ABD'de yaşayan ve dünyanın başına büyük bir felaket gelmesi durumunda kendisini garantiye almak isteyen bir adam, 'paranoyaklıkla' bir sığınak yapmaya karar verdi. Adam, yaptığı sığınağı insanlara göstermek için adım adım fotoğrafladı.
Sonra ilk iş olarak kirini pasını temizleyip küflenmesin diye güzelce konteryneri güzelce boyadı ve kapı yaptı.
Rusya'nın Kostroma kentinde bir vatandaş kıyamet kopacak korkusuyla ormanda yaptığı sığınağa yerleşti.
Rus basınında yer alan habere göre 38 yaşındaki bir kişi, kıyamet kopacak hikayelerinden etkilenerek ormanda yaptığı sığına yerleşti.
Bir vatandaşın izinsiz ağaç kesildiği yönündeki ihbarını değerlendiren güvenlik güçleri, ormanda iki sığınağa rastladı. Polisler daha sonra sığınak sahibini buldu.
İlk sığınağı su baskınları nedeniyle zarar gören vatandaş ikinci bir sığınak daha yapmış. Ancak ikinci sığınak da üzerindeki ağırlık nedeniyle hafif çökmüş. Bu kişi sığınak inşaatı, soba, yakıt, akü, güneş aküsü ve bazı aletleri almak için de 80 bin rublelik (bin 200 dolar) kredi çektiği ordaya çıktı.
Böylece vatandaş hem kıyametten hemde banka borcu nedeniyle icra memurlarından saklanmayı hedeflemiş. Ancak sığınakların zarar görmesiyle vatandaş akrabalarına taşınmak zorunda kaldı.
Ormana yerleştiğinde yanına iki tavuk götürdüğünü söyleyen kişi, "Onları ilk günlerde bitirdim. Daha sonra ağaç dallarını suda pişirdim. Bence açlıktan ölmem." dedi.
ÇAMUR VE ODUN KULLANARAK SIFIRDAN EV YAPTI!
Sadece ağaç ve topraktan yaptığı aletlerle inanılmaz bir ev yaptı!