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DÜNYA
Eklenme tarihi: 5 Ocak 2022 Çarşamba 11:23

Kıyamet korkusu ile öyle bir şey yaptı ki

Kıyamet korkusunu takıntı haline getiren bir kişi yaptıkları ile görenleri şoka uğrattı. Kıyametten korunacağına inanarak kendisi ve ailesi için sığınak yapan adamın o anları görenler gözlerine inanamadı. İşte izlenme rekorları kıran o anlar...

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