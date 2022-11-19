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DÜNYA
Eklenme tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 09:30

kıtalararası füze denemesine kızıyla birlikte katıldı! İlk kez görüntülendi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dünkü kıtalararası güdümlü füze denemesini yerinde takip ederken ilk defa kızı ile kameraların karşısına çıktı.

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