Kirman'da kanlı saldırı: 95 kişi hayatını kaybetti

İran resmi haber ajansı IRNA'nın Acil Durum Merkezinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana geldi.
İran, Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen iki ayrı bombalı saldırıda can kaybını 95 olarak güncelledi.
İran resmi haber ajansı IRNA, Sağlık Bakanı Behram Eynullahi'nin açıklamasına dayandırdığı haberde, Kirman'daki bombalı terör saldırılarında 95 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Eynullahi, Acil Durum Merkezi yetkililerinin can kaybı listesinde mükerrer isimler olduğu için önceki duyuruda ölü sayısını 103 olarak açıkladığını bildirdi.
IRNA, Acil Durum Merkezinin saldırıyla ilgili son açıklamasına dayandırdığı haberinde, aralarında 6 çocuğun olduğu 103 kişinin hayatını kaybettiğini, 211 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.
İran'ın Kirman Valisi Muhammed Mehdi Fedakar, eyaletteki olayın "kesinlikle terör saldırısı" olduğunu ve patlamaların güvenlik kontrol noktalarının dışında gerçekleştiğini belirtti.
İran lideri Ali Hamaney, Kirman'daki terör saldırısını gerçekleştirenlerin ve onlara bunu yaptıranların sert bir karşılıkla karşılaşacağını belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, terör saldırısının ardından İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla acil hukuki ve uluslararası girişimler başlattığını duyurdu.
Hamas, İran'ın Kirman şehrinde meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırılarını kınadı.
Saldırılarda hayatını kaybedenler için taziye mesajı verilen açıklamada, yaralıların bir an önce iyileşmesi temennisinde bulunuldu.