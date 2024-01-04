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DÜNYA
Eklenme tarihi: 4 Ocak 2024 Perşembe 01:49

Kirman'da kanlı saldırı: 95 kişi hayatını kaybetti

İran'da Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınında gerçekleşen bombalı saldırıda 95 kişi hayatını kaybetmiş, 211 kişi de yaralandı.

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