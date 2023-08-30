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DÜNYA
Eklenme tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 16:18

Kırgızistan'da tarihi an! İlk böbrek nakli Türk hekimlerce yapıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te inşa ettiği ve donattığı Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesinde ülkenin ilk böbrek nakli ameliyatı Türk hekimlerce gerçekleştirildi.

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