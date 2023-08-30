Kırgızistan'da tarihi an! İlk böbrek nakli Türk hekimlerce yapıldı

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Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ilk kez bir böbrek nakli operasyonunun yapıldığı 72 yataklı Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesini ziyaret etti.

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Caparov'u hastanede, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Kırgızistan Sağlık Bakanı Gülnara Baatırova, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk, Türk ve Kırgız hekimler ile hastane personeli karşıladı.

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Hastane yönetimi, kurumun bu tür ameliyatları yapmaya başladığını, bunun için hastanenin henüz birçok ülkede benzeri olmayan en modern tıbbi ekipmanlarla donatıldığını ve nitelikli tıbbi personeli olduğunu belirtti.

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Kırgızistan'daki hekimlerin, Türkiye'den gelen hekimler sayesinde uygulamalı olarak deneyim kazanacağı ve böbrek nakli operasyonlarını bağımsız olarak yürütmeye başlayacağı ifade edildi.

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Ülkedeki ilk böbrek nakli ameliyatı "başarılı" geçti

Hastane yönetimi, ülkede ilk kez gerçekleştirilen böbrek nakli ameliyatının başarılı geçtiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Caparov, odalarında ziyaret ettiği hastalara acil şifalar diledi, hastaların sağlık durumları ve hastanedeki koşullara ilişkin bilgi aldı.

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Vatandaşların artık hayati ve pahalı operasyonlar için yurt dışına gitmelerine gerek kalmayacağını belirten Caparov, "Yurt dışındaki 50-60 bin ABD doları tutarındaki operasyonlar artık Kırgızistan'da yaklaşık 10 bin dolara mal olacak. Maliyetin düşük olması nedeniyle yerli uzmanlar diğer ülkelerden gelen hastalara da hizmet verebilecek." dedi.

Caparov, ülkede 2 bin 600 böbrek hastası bulunduğunu ve bütçeden her yıl diyaliz için toplam 2 milyar 500 milyon som (yaklaşık 28 milyon dolar) kaynak aktarıldığını söyledi.

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Caparov, Türkiye'ye teşekkür etti

Türk hekimlerle hastanenin konferans salonunda bir araya gelen Caparov, kendisi ve Kırgızistan halkı adına Kırgızistan'ın sağlık sektörüne destek veren Türkiye'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Caparov, Kırgızistan'da bulunan Türk hekimlerin her türlü isteklerini ve ülkede konforlu bir şekilde kalmaları için gerekli tüm koşulları yerine getirmeye hazır olduklarını bildirdi.