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DÜNYA
Eklenme tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 14:16

Kilauea Yanardağı, iki haftalık faaliyetinin ardından durdu! Dünyanın en aktif volkanlarından biri

Dünyanın en aktif volkanlarından ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı, iki haftalık faaliyetinin ardından durdu.

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