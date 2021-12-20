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DÜNYA
Eklenme tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 14:07

Kıbrıs'ta Rumların gerçekleştirdiği 'Kanlı Noel' katliamının üzerinden 58 yıl geçti

Kıbrıs'ta 21 Aralık 1963'te Rum EOKA terör örgütü militanlarının Kıbrıs Türklerine yönelik başlattığı ve tarihe 'Kanlı Noel' olarak geçen katliamın üzerinden 58 yıl geçti. Saldırılarda 364 kişi şehit düştü, 103 Türk köyü boşaltıldı. Rumların 21 Aralık 1963`te Kıbrıs Türklerine karşı başlattığı silahlı saldırılar Kanlı Noel olarak adlandırılırken, bu saldırılar, Ada`daki toplumlar arası çatışmaların başlangıcı oldu.

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