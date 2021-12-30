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DÜNYA
Eklenme tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 12:01

Kendi icatları yüzünden ölen mucitler

Son derece önemli icatlarla hayatımıza zaman zaman kolaylıklar gelse de bazı icatlar oldukça tehlikeli süreçlerden geçebiliyor. İşte tarih boyunca kendi icatlarıyla ölen mucitler...

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