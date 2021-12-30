Kendi icatları yüzünden ölen mucitler

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Daha sonra kurşun zehirlenmesi ve çocuk felci yüzünden 51 yaşında yatalak olan Midgley kendini yataktan kaldıracak bir düzenek geliştirdi. Fakat 55 yaşında bu düzeneğin makarası tarafından boğularak hayatını kaybetti.

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Otto LilienthalOtto Liliental, "Planörlerin Kralı" olarak bilinir ve havacılığın öncülerinden sayılır. Kanat çırpan uçak modelleri ve kanatlı planörlerle deneyler yapmıştır. Yazdığı Kitap ve makaleler havacılık alanındaki,

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Lichterfelde yakınlarındaki yapay bir tepeden, kendisinin tasarımladığı tek ve çift kanatlı planörlerle iki binden çok uçuş gerçekleştirdi. 9 Ağustos 1896'daki bir uçuşunda, planörünün, Almanya'da Rhinow yakınlarında bulunan Stölln'de 17 m yükseklikten düşerek yere çakılması sonucu omurgasını kırdı. Ertesi gün hayatını kaybetti.

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Franz ReicheltUçan Terzi olarak tanınan Avusturyalı terzi Franz Reichelt modern bir paraşüt gibi giyeni yavaşça yere doğru indiren bir palto geliştirdi.

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Giysisini Eyfel kulesinin ilk güvertesinden, 60 metre yükseklikten denedi. Bir izleyici grubu ve kamera ekibinin de bulunduğu deneyde dümdüz aşağı doğru düşerek hayatını kaybetti.

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Alexander BogdanovRus fizikçi, filozof, ekonomist, bilim kurgu yazarı ve devrimci olarak tanındı. Kan nakliyle gençleşmek hakkında deneyler yaptı.

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Lenin'in kız kardeşinin de aralarında bulunduğu pek çok saygın kişiye kan nakli gerçekleştirdi. Sıtma ve tüberküloz geçirmiş bir hastasından kendine kan nakli yapmaya karar verdi. Kısa süre sonra enfeksiyonlar nedeniyle 1928'de hayatını kaybetti.

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William BullockWilliam Bullock, 1863 yılında matbaa sanayisinde hızı ve etkinliği nedeniyle devrim olarak karşılanan döner parçalara sahip matbaayı icat etti.

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Matbaalarından birini tamir etmeye çalışırken bir ayağını dişlilerden birine kaptırdı. Tıbbi müdahaleye rağmen hayatını kaybetti

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Cowper ColesCowper Phipps Coles, Kırım savaşında gemiler için dönen bir kule inşa etti. Savaştan sonra icadının patentini aldı ve HMS Captain adını verdiği kendi gemisini yapmaya başladı

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Gemisi gereksiz ve tehlikeli birçok modifikasyon içeriyordu. Bunlardan biri de "kasırga güvertesi" denilen ve geminin ağırlık merkezini yükselten eklentiydi. 6 Eylül 1870'te gemisi alabora oldu ve beş yüz mürettebatıyla birlikte hayatını kaybetti.

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Henry WinstanleyEddystone kayaları üzerinde bulunan ilk deniz fenerini yapan İngiliz deniz feneri mimarı ve mühendisiydi.Eddystone kayaları İngiltere'nin 14 km güneybatısında bulunan kayalıklardır.

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Winstanley, yaptığı deniz fenerinin sağlamlığını kontrol etmek için bir fırtına sırasında deniz fenerinin içinde bulunmak istedi.

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Deniz feneri yıkıldı ve Winstanley yanındaki beş kişiyle birlikte hayatını kaybetti.

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John Godfrey ParryJohn Godfrey Parry, Galli bir motor yarışçısı ve mühendisiydi. Her zaman, Malcolm Campbell tarafından elde edilen hız rekorunu kırmak ve bunun için bir yarış arabası geliştirmek istedi.

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Uzun zincirlerle tekerlekleri motora bağlanan ve birçok modifikasyona sahip, Babs adında bir yarış arabası geliştirdi. 27 Nisan 1926'da Malcolm Campbell'in mevcut hız rekorunu kırdı ve ertesi gün bu rekoru saatte 170 mile çıkardı. Bu rekor Malcolm Campbell tarafından 1927'de tekrar kırıldı. Malcolm tarafından kırılan rekoru geçmek isterken zincirlerinden birinin kopması ve boynuna çarpması nedeniyle hayatını kaybetti.

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Marie CurieMarie Curie, radyoaktivite teorisi ve radyoaktif izotopların yalıtımıyla birlikte içlerinde radyum ve polonyum bulunan bilinmeyen birçok elementi bulmasıyla ünlenen Polonya asıllı Fransız fizikçi ve kimyagerdir. 1903 yılında Nobel ödülünü kocası Pierre ile birlikte kazandı.

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1934 yılında Fransa'nın Savoy kentinde kan kanserinden öldü. Hastalığı, aşırı dozda radyasyona maruz kalmasına bağlandı. Bu yüzden ona "bilim için ölen kadın." denildi.

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O zamanlarda tuttuğu not defterleri o kadar radyasyona maruz kalmıştır ki, bugün bile o defterler radyoaktif koruma altında incelenebilmektedir.

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Karel SoucekKanadalı profesyonel bir dublör olan Karel Soucek Niagara Şelalesi'nden aşağı atlamasını sağlayacak modifiye edilmiş bir varil geliştirdi.

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Niagara şelalesinden atladıktan sonra ufak birkaç kanamayla hayatta kaldı