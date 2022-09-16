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DÜNYA
Eklenme tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 11:50

Kendi icatları ölümlerine neden oldu! İşte o mucitler

Kendi icatlarıyla ölümlerine sebep oldular. İşte o mucitler...

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