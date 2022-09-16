Kendi icatları ölümlerine neden oldu! İşte o mucitler

Ölüm Nedeni: Uçan taksisi ile bir tarlaya çakılarak hayatını kaybetti.

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Alexander Bogdanov (1873-1928)

İcat: Kan Nakli

Ölüm Nedeni: Kan nakli için kendini denek olarak kullanınca, asistanından kaptığı sıtma ve verem nedeniyle hayatını kaybetti.