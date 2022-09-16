Kendi icatları ölümlerine neden oldu! İşte o mucitler

Henry Smolinski (1933-1973)
İcat: Uçan araba
Ölüm Nedeni: Uçuş esnasında aracın sağ kanadı araçtan ayrılmasıyla hayatını kaybetti.
Michael Dacre (1948-2009)
İcat: Uçan taksi
Ölüm Nedeni: Uçan taksisi ile bir tarlaya çakılarak hayatını kaybetti.
Thomas Andrews (1873-1912)
İcat: Titanik Gemisi
Ölüm Nedeni: Titanik'in buz dağına çarpması sonucu, 1517 kişi ile birlikte hayatını kaybetti.
Horace Hunley (1823-1863)
İcat: Denizaltı
Ölüm Nedeni: Test denemesinde boğularak hayatını kaybetti.
Alexander Bogdanov (1873-1928)
İcat: Kan Nakli
Ölüm Nedeni: Kan nakli için kendini denek olarak kullanınca, asistanından kaptığı sıtma ve verem nedeniyle hayatını kaybetti.
Li Si (Milattan önce 280-208)
İcat: İşkence sandalyesi
Ölüm Nedeni: İşkence aletini geliştirdikten sonra vatan haini ilan edilerek kendi icadıyla öldürüldü.
Otto lilienthal (1848-1896)
İcat: Planör
Ölüm Nedeni: Fırtınadan dolayı kontrolü kaybetti ve düşerek öldü.
Marie Curie (1867-1934)
İcat: Radyum ve polonyum üzerinde önemli çalışmalar yapmaktaydı.
Ölüm Nedeni: Aplastik anemi hastalığı yüzünden öldü.
William Bullock (1813-1867)
İcat: Dönerbasar
Ölüm Nedeni: Test esnasında ayağı ezildi ve kangrenden öldü.
Alexander Bogdanov (1879-1912)
İcat: Paraşüt
Ölüm Nedeni: Paraşütle Eyfel kulesinden yere çakılarak hayatını kaybetti.
Henry Winstanley (1644-1703)
İcat: Deniz feneri
Ölüm Nedeni: Fırtınalı bir günde, deniz fenerinde boğularak öldü.