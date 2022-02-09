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DÜNYA
Eklenme tarihi: 9 Şubat 2022 Çarşamba 09:28

Kazdıkları yerden altın fışkırıyor

Birleşik Krallık'ın Aylesbury kentinin yakınlarındaki Fleet Marston'da yapılan kazı, HS2 yüksek hızlı demiryolu üzerinde çalışmalar sürerken gerçekleştirildi.

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