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DÜNYA
Eklenme tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 13:09

Kaza sonrası litrelerce sülfonik asit döküldü! Dere bir anda köpürdü

Brezilya'da deterjan yapımında kullanılan sülfonik asit taşıyan bir kamyon kaza yaptı. Litrelerce zehirli kimyasal, yol kenarındaki dereye dökülürken bölgede acil durum ilan edildi.

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