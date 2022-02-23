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DÜNYA
Eklenme tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 13:16

Kayıp kıta 40 milyon yıl sonra keşfedildi! Türkiye de içinde

Aralarında Türkiyeli, ABD'li ve Fransız bilim insanlarının bulunduğu bir ekip, Türkiye topraklarının da içinde yer aldığı ve yaklaşık 40 milyon yıl önce ortadan kaybolan bir kıta keşfetti. 'Balkanadolu' adı verilen kıta, Balkanları ve Anadolu topraklarını kapsıyor.

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