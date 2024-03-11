Karlar altında sessizliğe esir Vorkuta şehri! Havadan görüntülendi
Rusya Federasyonu'na bağlı Komi Cumhuriyeti'nin SSCB döneminde madencilik alanında önemli kentlerinden biri olan Vorkuta'nın oblast bölgeleri, SSCB'nin dağılmasından sonra madencilik alanında sıkıntılı günler yaşamaya başladı. Bölgede yaşanan aşırı soğuklar, eksi 50 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ve işsizlik göçü tetikledi. Vorkuta'ya 5 kilometre uzaklıktaki Bovanenkovo -Ukhta gaz boru hattının inşaatındaki çalışmaların tamamlanmasının ardından sonrasında bölgede de kullanılan iş makineleri ile kamyonlar, geri dönüş için gerekli yol ve güzergahın yetersizliğinin yanı sıra harcama maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle kar kütleleri altında kaderine terk edilmiş olarak bekliyor.