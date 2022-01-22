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DÜNYA
Eklenme tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 14:11

Karın ağrısı ile doktora gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Çin'in Guangdong bölgesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki kızın hastalığının sebebi şoke etti. Küçük kızın midesinden çıkanlar ise ailesi dahil herkesi şoke etti.

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