Karaya vuran 55 balina karaya vurdu! Vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi

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Olay yerine intikal eden görevliler, onlarca balinayı denize döndürmeye çalıştı. Balinaları kurtarmak için saatlerce mücadele veren görevlilerin çabası sonuç vermedi.

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Görevliler daha fazla acı çekmemeleri için karaya vuran 55 balinaya ötanazi uygularken, yalnızca bir balinanın denize döndürülebildiği bildirildi.