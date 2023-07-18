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DÜNYA
Eklenme tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 09:01

Karaya vuran 55 balina karaya vurdu! Vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi

İskoçya'nın Lewis Adası'nda 55 pilot balina karaya vurdu. Dün sabah balinaların karaya vurduğunu gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

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