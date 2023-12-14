Karadeniz'in sevilen yemeği en kötü yemekler listesinde! İlk 10'a girdi

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Hákarl / İzlanda

Hákarl, İzlanda'nın iyileştirilmiş köpekbalığı etinden, yani Grönland köpekbalığı ve diğer uyuyan köpek balıklarından yapılan ulusal bir lezzettir. Et önce üç aya kadar fermente edilir, ardından asılır ve dört ila beş ay daha kurumaya bırakılır.

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Yeruşalmi Kugel / İsrail

Karamelize erişteyle yapılan yeruşalmi kugel, kek görüntüsünde yumurtalı, peynirli ve tuzlu bir yemek.

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Ramen burger / ABD

Ramen ve yumurtayla hazırlanan ramen burger, burger görüntüsüne sahip bir yemek.

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Sklandrausis/Letonya

2013 yılında TSG statüsü kazanan Sklandrausis, 16. yüzyıldan bu yana bölgede hazırlanan Letonya'dan gelen yuvarlak bir pastadır. Mayasız çavdar unundan yapılan hamur, diskler halinde yuvarlanarak kenarları yukarı doğru katlanacak şekilde şekillendirilir.

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Şapalele/Şili

Chapalele yalnızca iki ana malzemeyle (patates ve un) yapılan bir Şili ekmeğidir. Kökeni Chiloé Adası'ndan gelir; burada geleneksel olarak buharda pişirilir ve curanto'de (yemek hazırlamak için kullanılan toprakta bir delik) pişirilir.

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Calskrove/İsveç

Bu devasa yemek, İsveç'in Skellefteå kasabasındaki Tre Kronor restoranının bir icadıdır. Hamburger (ekmek, soslar ve soslarla birlikte) ve patates kızartmasıyla doldurulmuş calzone pizzasından oluşur.

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Lahana çorbası

Listenin 7. sırasında yer alan lahana çorbası, 2,3 puanla seçilmiş. Türkiye'nin Ordu ili ile adını duyuran lahana çorbası, kötü yemek seçilerek şaşkınlık yarattı.

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Bocadillo de carne de caballo/İspanya

Bocadillo de carne de caballo, at etiyle doldurulmuş geleneksel bir İspanyol sandviçidir. Tipik olarak, barra de pan adı verilen İspanyol tarzı bir baget uzunlamasına ikiye bölünür ve daha sonra kavrulmuş, kızartılmış veya ızgarada kızartılmış at parçalarıyla doldurulur. et.

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Marmite ve Chip Sandviç/Yeni Zellanda

Bu sıra dışı sandviç, Marmite sürülmesiyle kaplanmış ve çıtır patates cipsi ile birlikte sandviçlenmiş dilimlenmiş tereyağlı ekmekten oluşur. Yoğun, maya bazlı Marmite yayılımı aslen İngiliz olmasına rağmen, Avustralya ve Yeni Zelanda'da inanılmaz derecede popülerdir.

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Baked Endives and Ham/Fransa

Endives au jambon, özellikle Seine-Maritime bölgesinde popüler olan geleneksel bir Fransız yemeğidir. Yemek genellikle hindiba, limon suyu, süt, un, tereyağı, jambon dilimleri, hindistan cevizi, Neufchâtel peyniri, tuz ve karabiberin birleşimiyle yapılır.