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DÜNYA
Eklenme tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 14:47

Karadeniz'in sevilen yemeği en kötü yemekler listesinde! İlk 10'a girdi

Taste Atlas, dünya genelindeki çeşitli mutfakları inceleyerek, gastronomi dünyasının prestijli bir platformu olarak biliniyor. Bu sefer, platform dünyanın dört bir yanından birbirinden farklı yemekleri değerlendirerek, dünyanın en az beğenilen 100 yemeğini belirledi. İşte listeye giren Türk yemeği...

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