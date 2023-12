Karadeniz'in sevilen yemeği en kötü yemekler listesinde! İlk 10'a girdi

Hákarl, İzlanda'nın iyileştirilmiş köpekbalığı etinden, yani Grönland köpekbalığı ve diğer uyuyan köpek balıklarından yapılan ulusal bir lezzettir. Et önce üç aya kadar fermente edilir, ardından asılır ve dört ila beş ay daha kurumaya bırakılır.

Bocadillo de carne de caballo/İspanya





Bocadillo de carne de caballo, at etiyle doldurulmuş geleneksel bir İspanyol sandviçidir. Tipik olarak, barra de pan adı verilen İspanyol tarzı bir baget uzunlamasına ikiye bölünür ve daha sonra kavrulmuş, kızartılmış veya ızgarada kızartılmış at parçalarıyla doldurulur. et.