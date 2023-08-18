Karadağ'ın mizahi geleneği 'en tembel vatandaş' yarışması başladı

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Bugün rekor katılımla başlayan yarışmada 21 katılımcı, 1000 avro ödül ve "en tembel vatandaş" unvanı almak için yarışacak.

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Yarışma organizatörü Mico Blagojevic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadağ insanının "tembel" olduğuna dair yayılan efsaneler nedeniyle 12 yıl önce böyle bir yarışma organize etme karar verdiklerini söyledi.

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"Böylece bütün dünya bizi tanıdı" diyen Blagojevic, yarışmacılar arasında 2021'de elde ettiği 117 saatlik yatma rekorunu elinde bulunduran Dubravka Aleksic'in de bulunduğunu aktardı.

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Blagojevic, bir diğer rekortmen Milka Doderovic'in de 52 saat hiç kalkmadan yarışmayı kazandığını ve onun da katılımcılar arasında bulunduğunu söyledi.

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Ülkenin "en tembeli" olmak için yarışanlardan bazıları ise ödül için başvurduklarını belirtti.

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"Uzun yatma" yarışında ayağa kalkmak kural ihlali sayılıyor

Yarışmanın kurallarına göre, yatarak yarışan katılımcıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına müsaade edilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.

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Yarışmacılara, 8 saatte bir kişisel ihtiyaçlarını karşılamaya izin veriliyor.

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