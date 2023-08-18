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DÜNYA
Eklenme tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 15:46

Karadağ'ın mizahi geleneği 'en tembel vatandaş' yarışması başladı

Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, ülkenin mizahi geleneklerinden biri olan ve bu yıl 12'ncisi düzenlenen 'uzun yatma' yarışmasında 'en tembel vatandaş' seçilecek.

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