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DÜNYA
Eklenme tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 14:46

Karabağ'ın işgalinin sembolü tank Bakü'ye getirildi

Ermenilerin 1. Karabağ Savaşı ile ilgili 'zafer anıtı' olarak kullandığı, işgal döneminde Şuşa-Hankendi yolunda yer alan tank, Bakü'ye getirildi.

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