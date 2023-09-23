  • $27,1479
  • 29,0073
  • 1680.29
  • 8039.18

Foto Galeri

DÜNYA
Eklenme tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 22:50

Karabağ'da binlerce silaha el kondu

Karabağ'da son 3 günde el konulan silah ve mühimmatın listesi açıklandı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.