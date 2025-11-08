Haberler
DÜNYA
Eklenme tarihi: 8 Kasım 2025 Cumartesi 15:23

Karabağ Zaferi'nin 5. yılı: Bayraktar TB2, Akıncı ve Türk F-16'ları damga vurdu

Azerbaycan ordusunun 2. Karabağ Savaşı'nda elde ettiği tarihi zaferin 5. yıl dönümü, Bakü'de geniş kapsamlı askeri geçit töreniyle kutlandı. 2. Karabağ Savaşı'nın seyrini değiştiren insansız hava araçları (İHA), Azerbaycan envanterindeki Bayraktar TB2 ve Akıncı SİHA'lar da törende yer aldı. Hazar Denizi'nde, Bakü açıklarında demirli savaş gemileri ve Hava Kuvvetlerine ait uçaklar da Azerbaycan bayrağının renklerinde duman bırakarak gösteriye katıldı.

